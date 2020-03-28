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Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 20 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.

28.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:14
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek
Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 20 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.

Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı tedbirlerin 20 Nisan'a kadar uygulanacağına karar verildiğini belirtti.

İlk hedefin, sağlık sisteminin tıkanmaması olduğunu vurgulayan Braun, "20 Nisan'a kadar tedbirlerin herhangi bir şekilde hafifletilmesi söz konusu değil. 20 Nisan'dan sonra nasıl devam edeceğimizi vakti geldiğinde görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Braun, bu süreçte özellikle yaşlıların korunması gerektiğine dikkati çekti.
Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçen hafta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.
Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde ise kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Başbakanlık, Almanya, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek - Haberler

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