Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletilmeden sürecek

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere bir süre daha hafifletilmeden devam edileceğini söyledi.

30.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:58
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletilmeden sürecek
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere bir süre daha hafifletilmeden devam edileceğini söyledi.

Seibert, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin 22 Mart'ta alındığını hatırlatarak, hepsine hala ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.
Şu aşamada salgını kontrol altına almak için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Seibert, "Yayılmayı durdurmak şu an için mümkün değil ama hedefimiz hızının yavaşlatılması. Alınan tüm kararlar buna bağlı olacak." ifadelerini kullandı.
Seibert, Şansölye Angela Merkel'in bu hafta eyalet başbakanlarıyla Kovid-19 gündemiyle görüşeceğini kaydetti.

Öte yandan, Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder, eyalette 21 Mart'ta alınan kısmı sokağa çıkma yasağının 19 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçen hafta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.
Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Steffen Seibert, Hükümet, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Almanya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletilmeden sürecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var
İstanbul’da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Haberler
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Haberler
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar

Son Dakika Güncel Haberleri

18:10: Adanalı anne üçüzleri için yardım bekliyor - Haber 18:10: Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haber 18:10: Hollanda'da Van Gogh'a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosu çalındı - Haber 18:08: Korona virüs nedeniyle İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu - Haber 18:08: BM: Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldü - Haber 17:50: Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber