Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

06.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:24
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.
Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.
Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.
Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi
Dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? Uzman isim yanıtladı Haberler
Dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? Uzman isim yanıtladı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:39: ESENYURT'TA İÇİNDE 14 KİŞİ BULUNAN KAHVEHANE İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ - Haber 10:39: İZMİR Uzmandan evde kalanlara 'bu dönemi fırsata çevirin' önerisi - Haber 10:39: PTT ÖNÜNDE SOSYAL MESAFESİZ KALABALIĞA POLİS ENGEL OLDU - Haber 10:39: PSİKOLOG TEKİN KORONAVİRÜS PSİKOLOJİK TRAVMA ETKİSİ YARATIYOR - Haber 10:39: GÜNGÖREN'DE KENDİSİNİ 'HOCAEFENDİ' OLARAK TANITAN DOLANDIRICI YAKALANDI - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 09:35: Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 09:30: Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber