Haberler » Güncel » Almanya'da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın - Haber

Almanya'da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın

Almanya'nın Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki maymun evinde çıkan yangın nedeniyle tüm hayvanlar telef oldu.

01.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:22 Almanya'da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın
'nın Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki maymun evinde çıkan yangın nedeniyle tüm hayvanlar telef oldu.
Krefeld Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, gece inanılmaz bir trajedi yaşandığı belirtilerek, maymun evinin tamamen yandığı bildirildi.
"En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan olmadı." ifadelerine yer verilen açıklamada, yangının sebebinin henüz bilinmediği, olayın soruşturulduğu bildirildi.
Maymun evinin yanındaki goril bahçesinin yangından etkilenmediği, bahçedeki "Kidogo" adlı gorilin ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, Hayvanat Bahçesi'nin bugün kapalı olacağı duyuruldu.
Alman basınında çıkan haberlerde, yangında 30'dan fazla hayvanın telef olduğu bilgisi yer aldı.

Hayvanat Bahçesi, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:36   Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı - Haber
13:36   Oktay: "(Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. - Haber
13:34   Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın - Haber
13:28   Avustralya'da yangın faciası devam ediyor - Haber
13:28   Vali Şahin, Sason'da uzman çavuşun ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haber
12:27   Manisa'da faaliyet gösteren bir termik santrale, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:51   İstanbul'da özlenen manzara! Yılın ilk günü yollar boş kaldı - Haber
1.01.2020 13:37:48