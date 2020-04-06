Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da Kur'an kursu öğrencilerine uzaktan eğitim veriliyor

Almanya'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kur'an kursu öğrencilerine uzaktan eğitim yöntemiyle Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi verilmeye başlandı.

06.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:23
Almanya'da Kur'an kursu öğrencilerine uzaktan eğitim veriliyor
Almanya 'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kur'an kursu öğrencilerine uzaktan eğitim yöntemiyle Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi verilmeye başlandı.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami derneklerinde cep telefonu, tablet veya bilgisayarlarla, tedbirler kapsamda evlerinde olan öğrencilere Kur'an kursu dersleri, "uzaktan eğitim" yöntemiyle veriliyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Köln DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi ve Kurs Yöneticisi Naci Şengün, "Eğitimcilerimiz, gelişen ve değişen teknolojinin sunduğu imkanları en etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere ulaşıyor" dedi. Şengün, "Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler kurslarına devam eden 4 yüze yakın öğrenci 9 görevli ile mobil cihaz veya bilgisayar aracılığıyla bağlanıp eğitimlere katılıyor. İlmin, bilginin önemini kavramış olan öğrencilerimiz, yüzde 100 oranında derslere katılım sağlıyorlar. Uzaktan eğitim programımıza destek veren ebeveynlerimizi eğitimciler olarak tebrik ediyoruz. Bütün gaye ve çabamız, anne babalarına ve insanlığa faydalı güzel insanlar yetiştirip topluma kazandırmaktır" diye konuştu.

Öte yandan, Cuma vaazı ve hutbesi Merkez Camii facebook hesabından canlı olarak veriliyor. DİTİB sosyal medya hesapları üzerinden de temel dini bilgiler ve dersleri veriliyor. - KÖLN

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Birliği, Almanya, Köln, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Almanya'da Kur'an kursu öğrencilerine uzaktan eğitim veriliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek Bakanlık tarafından yasaklandı Haberler
Bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek Bakanlık tarafından yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi Haberler
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi
Uzman Diyetisyen yanıtladı: Koronaya karşı hangi besinler tüketilmeli? Haberler
Uzman Diyetisyen yanıtladı: Koronaya karşı hangi besinler tüketilmeli?

Son Dakika Güncel Haberleri

16:53: Gölbaşı Esnaf odasından mülk sahiplerine çağrı - Haber 16:53: Tatvan'da araçlar her gün dezenfekte ediliyor - Haber 16:53: Erenler Belediye zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Haber 16:53: Yeşilay "Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı" diyor - Haber 16:53: Anadolu Ajansı, dünyanın 100 farklı ülkesinde 13 dilde yayın yapıyor - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:14: Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber