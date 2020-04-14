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Almanya'da liglerin geleceği 23 Nisan'da belli olacak

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan Bundesliga ve Bundesliga 2'nin geleceğiyle ilgili kararın 23 Nisan'daki toplantıda verileceği belirtildi.

14.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:10
Almanya'da liglerin geleceği 23 Nisan'da belli olacak
Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan Bundesliga ve Bundesliga 2'nin geleceğiyle ilgili kararın 23 Nisan'daki toplantıda verileceği belirtildi.
Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 17 Nisan'daki toplantının 23 Nisan'a alındığı duyuruldu.
Kulüplere daha fazla zaman vermek için erteleme yapıldığı kaydedilerek, "Alman hükümetinin son kararları da baz alınarak, nasıl ilerlenmesi konusunda 36 takım gelecek hafta karar verecek." denildi.
DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Almanya, Spor
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