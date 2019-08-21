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Almanya'da lunaparkta gamalı haç tartışması; dönme dolap kullanımdan kaldırıldı

Almanya'da yeni açılan bir lunaparkta bulunan dönme dolap, rotasyon halinde olan Nazi sembolü olan iki gamalı haca benzetildiği gerekçesi ile kullanımdan kaldırıldı.

21.08.2019 17:30 Almanya'da lunaparkta gamalı haç tartışması; dönme dolap kullanımdan kaldırıldı
Almanya'da yeni açılan bir lunaparkta bulunan dönme dolap, Nazi sembolü olan iki gamalı haca benzetildiği gerekçesi ile kullanımdan kaldırıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin tepki toplaması üzerine makineyi tasarlayan operatör özür diledi.

Almanya'nın Baden-Wurttemberg eyaletinin Löffingen kenti yakınlarında temmuz ayında açılışı yapılan Tatzmania eğlence parkı Nazi sembolü tartışmasıyla gündem oldu. "Kartal Uçuşu" adlı oyun makinesi birkaç hafta çalıştıktan sonra görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Oyun makinesini Nazi sembolü olan gamalı haca benzetenler, lunapark yönetimine tepki gösterdi.
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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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