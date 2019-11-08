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Almanya'da maden ocağında patlama meydana geldi

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı bildirildi.

08.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:46 Almanya'da maden ocağında patlama meydana geldi
'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı bildirildi.
Polis yetkililerince yapılan açıklamada, yerel saatle 9.00 sularında meydana gelen patlama sonucu biri ağır olmak üzere 2 işçinin yaralandığı ve birkaç işçinin halen göçük altında olduğu bilgisi paylaşıldı.
700 metre derinlikte meydana gelen patlama sonucu 100 işçinin çalıştığı madende mahsur kalan 35 işçinin güvende olduğu ve tahliye edilmeyi bekledikleri, yaralanan 2 işçinin tedavi altına alındığı belirtildi.
Göçük altında olduğu düşünülen diğer işçileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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