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Almanya'da maden ocağındaki patlama sonucu göçük altında kalan tüm işçiler kurtarıldı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Teutschenthal maden ocağında meydana gelen patlama sonucu göçük altında kalan tüm işçiler kurtarıldı.

08.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:28 Almanya'da maden ocağındaki patlama sonucu göçük altında kalan tüm işçiler kurtarıldı
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Teutschenthal maden ocağında meydana gelen patlama sonucu göçük altında kalan tüm işçiler kurtarıldı.
Halle polisince yapılan açıklamada, patlamadan sonra göçük altında kalan tüm işçilerin kurtarıldığı ve sağlıklı oldukları belirtildi.

ocağını işleten GTS şirketin müdürü Erik Fillinger, yaptığı açıklamada, maden ocağındaki küçük bir bölümde meydana gelen patlama sonucu alarm verildiğini belirterek, bu alanda çalışan 44 ve 24 yaşındaki iki işçinin yaralandığını söyledi.

Fillinger, biri Polonyalı, diğeri Alman olan bu iki işçinin maden ocağının kurtarma ekiplerince kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Patlamanın ardından alarm verilmesi sonucunda maden ocağında bulunan 36 işçinin güvenli yerlere gittiklerini kaydeden Fillinger, tehlike oluşturacak bir durum bulunmadığına karar verildikten sonra bu işçilerin maden ocağından çıkarıldığı bilgisini paylaştı.
Fillinger, patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin araştırmanın sürdüğünü kaydetti.
Patlamanın 700 metre derinlikte meydana geldiği bildirilmişti.

Maden, Güncel

Kaynak: AA

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