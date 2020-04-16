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Almanya'da "mağazalar açılırken, ibadethanelerin kapalı kalmasına" tepki

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'da geçici olarak kapatılan alışveriş merkezlerinin açılmasına müsaade edilirken, ibadethanelerin kapalı tutulmasına tepki gösterdi.

16.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:30
Almanya'da
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya 'da geçici olarak kapatılan alışveriş merkezlerinin açılmasına müsaade edilirken, ibadethanelerin kapalı tutulmasına tepki gösterdi.
Merkezi Köln 'de bulunan IGMG'nin Genel Sekreteri Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Kovid-19'la mücadele çerçevesinde uyguladığı ve ibadethaneleri de kapsayan kısıtlamaların, 3 Mayıs'a kadar uzatılması kararını eleştirdi.
Altaş, "Şehirlerde alışveriş yapılmasına müsaade edilirken cami, kilise veya sinagogların kapalı tutulmasını anlamak mümkün değildir. Ekonomik mülahazaların anayasayla garanti altına alınmış temel haklardan daha öncelikli görüldüğü izlenimi oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kendilerinin henüz resmi yasak yokken camilerde toplu ibadete ara verip, Müslümanlara "evde ibadet etme" çağrısında bulunduklarını belirten Altaş, "Bu kararımızın işe yaraması için kısa sürede hem vaazları hem de muhtelif dini hizmetleri, dijital platformlar vasıtasıyla evlere taşıdık. Ancak bugün alışveriş yapılmasına tekrar müsaade edilirken ibadetlere neden müsaade edilmediğini anlamakta güçlük çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Dönüşümlü kayıt uygulaması düşünülebilir"
Altaş, ibadethanelerin belli şartlar çerçevesinde kademeli olarak açılmasına müsaade edilmesi gerektiğini yineleyerek, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda ibadethanenin büyüklüğüyle orantılı olarak kişi sayısında kısıtlamaya gitmek, mümkün mertebe fazla kişinin camilerdeki ibadetlere katılabilmesini sağlamak adına dönüşümlü kayıt uygulaması düşünülebilir. Kayıt uygulaması sayesinde olası bulaşma zincirinin tespiti kolaylaşır ve risk durumunda daha hızlı harekete geçilebilir."
Altaş, camilerin kademeli şekilde açılması hakkında uzmanlarca hazırlanan konseptin ileriki günlerde eyalet ve federal düzeydeki içişleri bakanlıklarıyla yapılacak görüşmelerde yetkililere sunulacağını bildirdi.
Yarın, dini toplum liderleri bir araya gelecek
Alman İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber'in yarın dini toplum liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşmede, ibadethanelerde toplanma yasağında yapılacak olası bir gevşetmenin şartları ve çerçevesi hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Toplantıya Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi, Almanya Ortodoks Piskoposlar Konferansı, Almanya Yahudiler Merkez Konseyi ve Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) Sözcüsü Burhan Kesici katılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Köln, Güncel
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