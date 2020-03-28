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Almanya'da Maide T, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızını geri istiyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, bir gün kızının geri döneceği umuduyla yaşadığını söyledi.

28.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:55
Almanya 'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, bir gün kızının geri döneceği umuduyla yaşadığını söyledi.
Maide T, kızının geri dönmesi için sosyal medya hesabından bir video mesajı paylaştı.
Mesajına "Benim adım Maide. Terör örgütü PKK adına çalışan kişilerin kandırıp dağa götürmek için kaçırdığı Nilüfer'in annesiyim." diyerek başlayan Maide T, Almanya Başbakanlığı önünde gerçekleştirmek istediği bu haftaki eylemini koronavirüs salgını nedeniyle yapamadığını ifade etti.
Geçen yıl 12 Kasım'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından o günden bu yana haber almadığını belirten Maide T, kızının yaşama ve geleceğe umutla bakan, hayalleri olan bir genç olduğunu vurguladı.
20 yaşındaki kızının bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik örgütüne militan kazandırmayı amaçlayan kişilerce kandırılıp götürüldüğüne işaret eden Maide T, gencecik insanları ailelerinden koparmanın hiç bir insani değer ve vicdan ile bağdaşmayacağını belirtti.
Kızının bir gün döneceği umuduyla yaşadığını ifade eden Maide T, gençlerin kandırılıp kaçırılmalarının PKK'ya olan nefreti daha da artırdığını kaydetti.
Maide T, terör örgütü tarafından kaçırılan kızına kavuşabilmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardımlarını esirgememelerini istedi.
Maide T. daha önce terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen dernek önünde ve Brandenburg Kapısı ile Federal Meclis önünde österi yaparak kızının getirilmesini istemişti.
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Almanya’da Maide T, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızını geri istiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, PKK, Güncel

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Almanya'da Maide T, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızını geri istiyor

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