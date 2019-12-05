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Almanya'da Mannheim kentindeki cami ihbar nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camisi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

05.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:06Almanya'da Mannheim kentindeki cami ihbar nedeniyle boşaltıldı
'nın kentindeki Yavuz Sultan Selim Camisi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camiye yerel saatle 9.30'da gönderilen elektronik postayla bomba ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine camiye intikal eden 40 kişilik özel ekip içeridekileri tahliye ederek eğitimli köpeklerle arama yaptı.
Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi Dernek Başkanı İsmail Hakkı Çakır, elektronik posta yoluyla gelen bomba ihbarının hemen polise bildirildiğini söyledi.
Polisin hemen arama başlattığını aktaran Çakır, ikindi namazına kadar caminin ibadete kapatıldığını kaydetti.
22 Temmuz'da aynı camiye yine benzer şekilde bomba ihbarı yapılmış ve arama sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.

Mannheim, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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