Almanya'da Mevlit Kandili

Almanya
'nın Köln
kentindeki Diyanet İşleri
Türk İslam Birliği
(DİTİB) Merkez
Camisi'ni dolduran Müslümanlar Mevlit Kandili'ni kutladı.
DİTİB Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okunmasıyla başladı.
DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek
, vaazında Hazreti Muhammed
'in dünyayı şereflendirdiği bu gecenin anlam ve önemini anlattı.
Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler veren Dilek, onu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi.
Camide düzenlenen özel programın sonunda dua edildi.
Merkez,Köln,Almanya
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:47