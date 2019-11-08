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Almanya'da Mevlit Kandili

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni kutladı.

08.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:18 Almanya'da Mevlit Kandili
'nın kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni kutladı.
Köln'deki "Mevlid-i Nebi" programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okunmasıyla başladı.
Programa katılan Diyanet işleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, verdiği vaazında gecenin anlam ve önemine değindi.
Akar, "Kendimizi nefsin esiri olmaktan kurtarmalıyız. Peygambersiz Müslüman olunmaz. Bu nedenle kendimize örnek olarak, rehber olarak Yüce Peygamberi alalım. Hayatı nasıl yaşayacağımızı, Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağımızı ve sevgiyi peygamberimizden öğreneceğiz. Onun hayatından, örneklerle bunu yapacağız. İslam'da aile hayatında sevginin, adaletin, anlayışın ve hoşgörünün yeri çok büyüktür." ifadelerini kullandı.
Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler veren Akar, onu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi.
Gecenin sonunda cemaate lokum ikram edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlit Kandili, Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

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