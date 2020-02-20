Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı

Dokuz kurbandan beşinin Türk olduğu saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet, "İçeri girer girmez yan taraftakilere ateş açıp bize yöneldi. Yemek yiyorduk, ilk gördüğü kişinin başına sıktı. Sonra hepimize sıktı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Almanya 'da tüm dünyayı sallayan bir katliam yaşandı. Dünya ise bu katliamı 18 dakika sonra duydu. Saatler 02.02'yi gösterirken uluslararası haber ajansı Reuters 'son dakika' koduyla saldırıyı duyurdu. Almanya'nın batısındaki Hanau kentindeki iki saldırıdan ilki, kent merkezindeki bir mekanda gerçekleşti.

DOKUZ EL SİLAH SESİ DUYULDU

Görgü tanıkları, Heumarkt Mahallesi'ndeki nargile kafeye gerçekleştirilen ilk saldırıda sekiz dokuz el silah sesi duyulduğunu aktardı. Midnight isimli nargile barına girip ateş açan saldırgan, daha sonra kentin Kesselstadt mahallesindeki başka bir mekana yöneldi.

BİR BAŞKA KAFEYE DAHA SALDIRDI

Koyu renkli bir araçla yaklaşık 2,5 kilometre mesafe kat eden saldırgan, Kesselstadt mahallesindeki bir başka nargile kafede silahını yeniden ateşledi. Olay yerine polisler gelirken, sosyal medyada yayınlanan video kaydında onlarca ambulansın yer alması dikkat çekti. İlk açıklamada sekiz kişinin saldırganın silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdiği duyuruldu. Saatler sonra yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 9 oldu.

YARALI OLARAK KURTULAN TÜRK O ANLARI ANLATTI

Saldırıdan yaralı halde kurtulan Muhammet isimli bir Türk, Arena Bar isimli mekanda eğlenirken dışarıdan beş altı el silah sesi duyduğunu anlattı. Muhammet, "Sonra saldırganı içeri girerken gördüm. Yan taraftakilere ateş açıp bize yöneldi. Yemek yiyorduk, ilk gördüğü kişinin başına sıktı. Sonra hepimize sıktı. Duvarın arkasına saklandım, kaçarken omzumdan vuruldum. Yere düştüğümde altımda bir başka yaralı daha vardı. Bu sırada biri daha üzerime yığıldı. Başkaları da yine üstümüze düştü. Altımdaki yaralı bana 'Kardeşim, dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum" dedi.