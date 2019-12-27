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Almanya'da MHP'li Cemal Enginyurt'u siyaset yaptığı için sahneden indirdiler

Kaz Dağları'nda "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Almanya'da katıldığı hamsi festivalinde siyaset yaptığı gerekçesiyle konuşmasına izin verilmedi.

27.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:19

'ya giden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt burada Korganlılar Derneği'nin hamsi festivaline katıldı. yaptığı gerekçesiyle salondakilerin tepkisiyle karşılaşan Enginyurt sahneden indirildi.

"SİYASET YAPMA"

Kaz Dağları'nda "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek uluyan vekil Almanya'da şoke uğradı. Konuşma yapması için sahneye çağrılan Enginyurt, MHP'nin neden AK Parti'yle Cumhur İttifakı'nı kurduğunu anlatınca tepki aldı. Salondakiler "Siyaset yapıyorsun, siyaset yapma" diyerek tepki gösterdi.

KAZ DAĞLARI'NDA ULUDU

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "en büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek Tanrı Dağları'nda uluduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Almanya'da MHP'li Cemal Enginyurt'u siyaset yaptığı için sahneden indirdiler

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