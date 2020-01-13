Haberler » Dünya » Almanya'da Müslüman toplumun önemli isimlerinden Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti - Haberler

Almanya'da Müslüman toplumun önemli isimlerinden Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti

Almanya'da Müslüman toplumun önemli isimlerinden olan Almanya Müslümanlar Merkezi Konseyi (ZMD) üyesi Dr. Murad Wilfried Hofmann (89) hayatını kaybetti.

13.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:53Almanya'da Müslüman toplumun önemli isimlerinden Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti

'da Müslüman toplumun önemli isimlerinden olan Almanya Müslümanlar Merkezi Konseyi (ZMD) üyesi Dr. Murad Wilfried Hofmann (89) hayatını kaybetti. Hoffman'ın bir süredir tedavi gördüğü; dün hayatını kaybettiği belirtildi.

DR. MURAD WİLFRİED HOFMANN KİMDİ?

Katolik bir aileden dünyaya gelen Hofmann, Münih Üniversitesi'nde hukuk fakültesinden mezun oldu. Daha sonra yine hukuk alanındaki eğitimine ABD'de Harvard Üniversitesi'nde devam etti. 1961 yılında girdiği Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda 33 yıl hizmet verdi. Almanya'nın NATO Büyükelçisi olarak da görev yapan Hofmann, 1980'de Müslüman oldu.

Murad Wilfried Hofmann, Müslüman kimliğiyle Almanya Müslüman dünyasına kitapları ve mücadelesiyle pek çok katkı sağladı.

ALMANYA MÜSLÜMANLAR MERKEZ KONSEYİ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman ??A. Mazyek, Hofmann için taziye mesajı yayınladı. Mazyek, mesajında "Allah sevgili kardeşimize merhamet etsin. Murad Wilfried Hofmann parlak bir düşünür, bilim adamı ve bir rol modeldir. Birçok insan için ilham kaynağı olan değerimizi kaybettik" dedi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) resmi internet sitesinde yayınlanan taziye mesajında,  Almanya'daki Müslümanlar ve dünyanın birçok ülkesindeki insanlar için olağanüstü çalışmalar yapan Hofmann'ın büyük bir boşluk bıraktığı, sürekli bilgilerine başvurulan bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkları belirtildi.



Harvard Üniversitesi, Almanya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

10:28  Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı - Haberler
10:22  ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'a yalanlama: Kanıt görmedim - Haberler
10:20  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kozak'tan, 'E-İhracatta Yerelleşme' konulu... - Haberler
10:18  (Özel) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dehşet: Kadını sopayla dövdü - Haberler
10:16  ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çelik'ten, 'Dünya digital dönüşüm çağını yaşıyor' konulu konferans - Haberler
09:15  Tanrı Dağları'nda uluyan vekil, Sağlık Bakanı'na küfür ettiği videoya açıklık getirdi - Haberler
08:38  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti - Haberler
08:35  AB Konsey Başkanı'nın "Libya konusunda endişeliyiz" sözüne Erdoğan'ın yanıtı sert oldu - Haberler
08:22  Bursa'da korkunç cinayet! İmam nikahlı eşinin resmi nikahlı kocası tarafından öldürüldü - Haberler
13.01.2020 10:34:51