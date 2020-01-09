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Almanya'da Müslümanlara ait mezarlara çirkin saldırı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaleti Northeim kasabasındaki mezarlıkta Müslümanlara ait 13 mezarın tahrip edildiği açıklandı.

09.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:31
'nın Aşağı Saksonya eyaleti Northeim kasabasındaki mezarlıkta Müslümanlara ait 13 mezarın tahrip edildiği açıklandı.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Northeim kasabasındaki mezarlıkta Müslümanlara ait bazı mezarlar tahrip edildi. Müslümanlara ayrılan bölümdeki 13 mezarın tahrip edildiğini belirten polis, faili ya da failleri henüz bilinmeyen saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Mezarlığa ziyaret için gelen bir kişinin yapılan saldırıyı fark edip polise verdiği ifade edildi. yaptığı incelemelerde mezar taşlarının düşürüldüğünü, çiçeklerin sökülüp bazı malzemelerinin kırıldığını da belirtti.
Öte yandan 12 Kasım 2019'da aynı mezarlıkta 12 mezar taşına gamalı haç çizildiği belirtildi.
(Sinan Karamurat/İHA)
Almanya'da Müslümanlara ait mezarlara çirkin saldırı

Aşağı Saksonya, Almanya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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