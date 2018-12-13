Almanya'da Müslümanlara ve Camilere 570'den Fazla Saldırı Düzenlendi

13 Aralık 2018 Perşembe 10:53



13 Aralık 2018 Perşembe 10:53

Almanya'da Müslümanlara ve camilere 578'den fazla saldırı düzenlendiği açıklandı.Federal Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya'da Müslümanlara ve camilere 578'den fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların büyük bölümünün ırkçı saldırılar olduğu belirtildi. Ocak-Eylül ayları arasında gerçekleştirilen saldırılara ilişkin verilerin yıl sonuna kadar daha da artabileceğine değinildi. 2017 yılında ise kayıtlara göre 780 saldırı olduğu hatırlatıldı. Saldırılara nefret suçlarının da dahil edildiğini bundan dolayı da hakaret saldırılarının yanı sıra kurum ve kuruluşlara ve şahıslara yapılan fiziki saldırıların da verilere ilave edildiği ifade edildi. Saldırılarda PKK ve yandaşlarının da bulunduğu vurgulandı.Saldırı sayısında azalma görülmesine rağmen yaralanan Müslümanların sayısında artış olduğu kaydedildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında saldırılar sonucu yaralanan Müslümanların sayısı 27 olurken 2018'in ilk 9 ayında yaralanan Müslümanların sayısının 40'a çıktığı aktarıldı.Müslüman Merkez Konseyi, istatistiklerin tüm suçları kapsamadığını ve yalnızca kısmen gerçekliği yansıttığını belirtilerek "Federal İçişleri Bakanlığının saldırılarla ilgili yaptığı açıklama kayıtlara geçen verilerdir. Birçok olay kayıtlara girmediği için sayılarda düşüş görünüyor. Saldırılarda birçok karanlık noktada bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - FRANKFURT