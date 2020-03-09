Almanya'da nargile kafeye saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Almanya'nın Fransa sınırına yakın Saarlouis kasabasında bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.
09.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:15
Almanya 'nın Fransa sınırına yakın Saarlouis kasabasında bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.
Almanya'nın Fransa sınırına yakın Saarlouis kasabasında Cumartesi gecesi bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 23 ile 30 yaşlarındaki 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Polis, saldırının yaşandığı gece yaklaşık 10 saldırganın yüzlerine maske takarak nargile bara girip müşteriler ve çalışanları darp ettiğini açıkladı. Saldırganların silah ve kesici aletlerinin olduğu kaydedildi.
Polis, saldırının nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, saldırının ırkçı motifli olup olmadığı konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Hanau'da 19 Şubat'ta ırkçı Tobias Rathjen'in iki nargile kafeye düzenlediği terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.
(Mehmet Koca/İHA)
Almanya'nın Fransa sınırına yakın Saarlouis kasabasında Cumartesi gecesi bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 23 ile 30 yaşlarındaki 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Polis, saldırının yaşandığı gece yaklaşık 10 saldırganın yüzlerine maske takarak nargile bara girip müşteriler ve çalışanları darp ettiğini açıkladı. Saldırganların silah ve kesici aletlerinin olduğu kaydedildi.
Polis, saldırının nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, saldırının ırkçı motifli olup olmadığı konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Hanau'da 19 Şubat'ta ırkçı Tobias Rathjen'in iki nargile kafeye düzenlediği terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.
(Mehmet Koca/İHA)
Kaynak: İHA
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