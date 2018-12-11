Almanya'da Noel Yasağı

11 Aralık 2018 Salı 17:11



11 Aralık 2018 Salı 17:11

Almanya'da Noel hediyesi olarak petshop'lardan evcil hayvan satın alınması yasaklandı. "Bir köpek ömürlüktür, sadece yılbaşı için değil" sloganıyla hediye olarak alınıp bir süre sonra sokağa bırakılan hayvanların önüne geçilmesi amaçlanıyor.Almanya, "Bir köpek ömürlüktür, sadece yılbaşı için değil" sloganıyla evcil hayvanların Noel hediyesi olarak satın alınmasını yasakladı. Kararın ardından düzinelerce hayvan barınağı, yeni yıl için hiçbir hayvanı sahiplendirmeyecek. Avrupa'nın en büyük hayvan barınağından yetkililer yaptıkları açıklamada, "Hayvanlar ihtiyaçları ve duyguları olan canlılar, sürpriz hediye değiller" dedi.Yasağın destekçilerine göre hayvanların son dakikada düşüncesizce satın alındıktan bir süre sonra barınağa geri getirilmesi büyük sorun oluşturuyor. Bremen Hayvan Barınağı Sözcüsü Gabriele Schwab, "Yasak, yeni yıl tatilinden sonra barınağa geri atılan istenmeyen hayvanların sayısını düşürür" diyerek yasağa dair beklentilerini dile getirdi.Geçici olarak uygulanması planlanan yasak, hayvanların hediye olarak verilmesinin önüne geçmek amacıyla konulacak. Ailelerin hızlı karar vermelerini önlemek adına onlara belirli bir süre tanınacak. Hayvan barınakları yasak boyunca ziyarete açık olacak. Ancak aileler hayvan satın alabilmek için Ocak ayını bekleyecek. - BERLİN