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Almanya'da öğrenciler iklim için sokağa döküldü

Almanya'da çoğunluğunun öğrenci olduğu on binlerce kişi çevre kirliliği ve iklim değişikliği politikalarını protesto etti.

29.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:35Almanya'da öğrenciler iklim için sokağa döküldü
'da çoğunluğunun öğrenci olduğu on binlerce kişi çevre kirliliği ve iklim değişikliği politikalarını protesto etti.
Almanya'nın 516 bölgesinde protesto eylemleri gerçekleştiren öğrenciler derslere katılmayarak çevre kirliliği ve iklim değişikliği konularına dikkat çekmek amacıyla protesto gerçekleştirdi. kentinde Friesen Platz meydanında bir araya gelen yaklaşık 20 bin öğrenciye, aileleri, öğretmenleri, sendikalar ve birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi. Öğrenciler protesto eyleminde, 'Ya şimdi ya hiç', 'Yaşayacağımız başka bir gezegen yok', 'İklim krizini durdurun, koalisyonu durdurun' gibi mesajlar yer alan dövizler ve pankartlar taşıdı. Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler şehir merkezinde protestolarına devam etti.
Öğrenciler başlattıkları 'Gelecek için Cumalar' (Fridays For Future) adı verilen protesto gösterileri ile politikacıları iklim konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyor. Protestoları düzenleyen organizatörler yaptıkları yazılı açıklamada, "Sokaklarda milyonlarca insan grevdeyken, 20 Eylül'de hükümet bizi daha derin bir iklim krizine sokacak komik bir iklim paketi sundu. Koalisyonun bunu bir başarı olarak ilan etmesi skandaldır. Grevleri gerçekleştiren gençlere vurulmuş bir tokat değil, aynı zamanda, iklim krizinin sert sonuçlarını çoktan yaşamış olan tüm Güney Afrika halkının hepsini etkileyen bir karardır" ifadeleri kullanıldı.
2018 yılında İsveçli öğrenci Greta Thunberg çevre kirliliği ve iklim değişikliği konularına dikkat çekmek amacıyla eylem başlatmış, cuma günleri okula gitmeyip İsveç Parlementosu önünde protesto gösterisi yapmıştı. Greta Thunberg'in protestosu bütün dünyaya yayılmıştı.
(İHA)

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: İHA

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