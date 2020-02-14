Haberler » 3. Sayfa » Almanya'da otele bomba ihbarı - Haberler

Almanya'da otele bomba ihbarı

Almanya'nın Bielefeld şehrinde gece saatlerinde bir otele bomba ihbarı yapan şahsın otel yönetiminden Bitcoin cinsi 20 bin euro değerinde para talep ettiği belirtildi.

14.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:14Almanya'da otele bomba ihbarı
'nın Bielefeld şehrinde gece saatlerinde bir otele bomba ihbarı yapan şahsın otel yönetiminden Bitcoin cinsi 20 bin euro değerinde para talep ettiği belirtildi.

Almanya'nın Bielefeld şehrinde gece saatlerinde bir otele yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine otelde bulunan 106 kişi tahliye edildi. Polis, bomba imha ekipleri ve bomba arayan özel polis köpeklerinin otelde yaptığı arama sonucunda bomba bulunamadı. Oteli arayıp bomba ihbarı yapan şahsın, otel yönetiminden dijital para birimi olan Bitcoin cinsi 20 bin euro değerinde para talep ettiği açıklanırken ihbarla ilgili araştırma başlatıldı.

Polis, aynı otelin daha önce de 2 kez bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığını belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Essen, Unna ve Hagen şehirlerinde camilere yönelik yapılan bomba ihbarları asılsız çıkmıştı. - DUSSELDORF

Almanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:08:01