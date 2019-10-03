Almanya'da otobanda kazaya yol açan zebra vurularak öldürüldü

Almanya'da bir sirkten kaçtıktan sonra otobana çıkarak bir trafik kazasına yol açan bir zebra polis tarafından vurularak öldürüldü.

Çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Rostock kentinde meydana gelen olayda zebra otobanda trafik yoğunluğu artırmış, birkaç araca zarar vermiş ve bir aracın da kaza yapmasına yol açmıştı.

Sirkten kaçan ikinci zebra ise canlı yakalandı.

Alman polisi polisin zebrayı burmasına ait detayları paylaşmadı.

Hayvanların Salı günü sirkten nasıl kaçtığı ise bilinmiyor.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye konuşan bir polis sözcüsü, hayvanın Tessin kentinden Rostock'a kadar otobanın ters yönünde gittiğini söyledi.

Sözcü, gerçekleşen kazanın ise bir sürücünün zebraya çarpmamak için yavaşlamasının ardından arkadan gelen bir sürücünün o araca çarpması nedeniyle meydana geldiğini, kazada yaralanan olmadığını açıkladı.

Yetkililerin ve sirkten olay yerine çağrılan bir hayvan terbiyecisinin zebrayı yakalamayı başaramaması üzerine hayvan polis tarafından vurulduğu duyuruldu.