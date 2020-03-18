Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs sonrası Alman otomotiv devi BMW, üretimi durdurma kararı aldı.
18.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:15
Almanya 'da koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimi geçici olarak durdurdu.
Almanya'da 9 Mart'ta bin 40 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün itibariyle 9 bin 360'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya çıktı. Vakası sayısındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimini 4 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı.
GÜNEY AFRİKA'DA DA ÜRETİMİ DURDURACAK
Firmanın Avrupa'daki üretim tesislerinin yanı sıra Güney Afrika'da bulunan üretim tesislerini de geçici süreyle durduracağını açıkladı.
VOLKSWAGEN, AUDİ VE DAİMLER DE ÜRETİMİ DURDURMUŞTU
19 Nisan'a kadar sürmesi planlanan üretim durdurma kararına, daha önce de Volkswagen, Audi ve Daimler üreticileri de üretimi geçici olarak durdurma kararı almıştı.
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Kaynak: DHA
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