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Almanya'da perakende satışlar şubatta beklentilerin üstünde arttı

Almanya'da reel perakende satışlar, şubat ayında yüzde 1,5'lik artış beklentisine karşın yıllık bazda yüzde 6,4 artış gösterdi.

01.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:42
Almanya'da perakende satışlar şubatta beklentilerin üstünde arttı
Almanya 'da reel perakende satışlar, şubat ayında yüzde 1,5'lik artış beklentisine karşın yıllık bazda yüzde 6,4 artış gösterdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin şubat ayının geçici verilerini açıkladı.
Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Satışlar, 2019'un şubat ayına kıyasla yüzde 6,4 yükseliş kaydetti.
Perakende satışların, koronavirüs salgınının başladığı şubat ayında piyasalardaki yıllık yüzde 1,5 artış beklentisinin çok üzerinde gelmesi dikkati çekti.
Destatis açıklamasında, "Koronavirüs krizinde temel ihtiyaç ürünlerine güçlü talep gelmektedir. Artan talep, Şubat 2020'de perakendecilerin cirosuna açıkça yansıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Alman istatistik ofisi, artan talebin, gıda, içecek ve tütün ürünlerinin perakende satışında özellikle belirgin olduğunu da vurguladı.
İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocakta yüzde 11 artış görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 5,6 artış kaydedildi. Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 11,1 arttı.
Şubatta, Almanya'da reel perakende satışlar ocak ayına göre yüzde 0,9 ve 2019'un şubat ayına göre yüzde 1,8'lik yükseliş kaydetmişti.
Koronavirüs öncesi, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), 2020'de perakende satışların geçen yıla göre yüzde 2,5 büyümesini öngörüyor. Ülkede perakende satışlar 2009 yılından beri aralıksız büyürken, HDE bu yıl perakende satışların toplamının 557 milyar avroya ulaşmasını bekliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Güncel
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