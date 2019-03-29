Almanya'da Perakende Satışlar Şubatta Yıllık Yüzde 5,5 Arttı

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Almanya'da perakende satışlar, şubat ayında yıllık yüzde 5,5'lik artış gösterdi.Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Satışlar, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 1,1 yükseldi. Ülkede reel perakende satışlar da aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 4,7 arttı.Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 0,9 düşüş beklentisinin üzerinde gelmesi dikkati çekti.Almanya'da rekor düzeyde istihdam sağlanması, maaşlardaki artış, düşük enflasyon ve faiz oranlarının düşük olması hane halkı harcamalarını desteklerken, bu harcamalar da Alman ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlıyor.Öte yandan, pazar araştırma şirketi GfK'nın salı günü yayınladığı araştırma verilerine göre, Almanya'da hane halkı harcamaları, bu yılın ikinci çeyreğinde azalsa da genel ekonomik büyümeyi destekleyecek bir görünüm arz ediyor.