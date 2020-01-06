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Almanya'da PKK derneklerinin yerini FETÖ vakıfları aldı

TÜRKİYE'yi terörle mücadelede yalnız bırakan Avrupa ülkeleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yüzlerce FETÖ/PDY üyesini kabul etti.

06.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:58 Almanya'da PKK derneklerinin yerini FETÖ vakıfları aldı

TÜRKİYE'yi terörle mücadelede yalnız bırakan ülkeleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yüzlerce FETÖ/PDY üyesini kabul etti. FETÖ üyeleri, bu ülkeler arasında en yoğun ilgiyi ise 'ya gösterdi. Sayıları yüzlerle ifade edilen terör örgütü üyesi Almanya'ya sığınmacı olarak yerleşti. DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre FETÖ, milyonlarca dolarlık ekonomik varlığını Almanya'ya aktardı. Şirket, dernek, vakıf ve okullarla Almanya'da bir güç odağı olmayı hedefleyen FETÖ, ülkeye asker, polis, savcı, hakim olan üyeleriyle aynı zamanda bir istihbarat kaynağı olduğu mesajını da verdi. 'nin kararlılıkla sürdürdüğü yoğun diplomatik çalışmaları rağmen, Almanya'nın terör örgütü FETÖ'ye karşı tutumunun beklenilen seviyede olmadığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK'nın Almanya'da bulunan derneklerinin kapatılmasına yönelik bir tavır sergilenmeye başlandığı, ancak FETÖ vakıflarına karşı böyle bir anlayışın sergilenmediğini bildirdi. Terör örgütü PKK'nın, Almanya'nın baskısı nedeniyle, bu ülkeden çıkmaya başladığı, Hollanda ve Belçika gibi ülkelere yerleşmeye başladığı da belirtildi. 

FETÖ'NÜN 'YERLEŞME' VE 'YAPILANMA' STRATEJİSİ

Kaynaklar, FETÖ'nün Almanya'dan sonra en yoğun ilgi gösterdiği Avrupa ülkelerinin Belçika ve Fransa olarak öne çıktığını ifade etti. FETÖ'nün Avrupa'da yerleşme, Güney Asya, Balkanlar, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde ise yapılanma stratejisi yürüttüğünü belirten güvenlik kaynakları, eğitim faaliyetleri ile bürokrasiye sızmaya çalıştıklarını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN MAARİF VAKFI HAMLESİ BAŞARILI OLDU

FETÖ'nün 'eğitim' adı altında bu ülkelerde kendisine alan açmasının önündeki en büyük engelin ise Maarif Vakfı olduğu belirtildi. Vakfın dünyada birçok ülkede yaptığı çalışmaların FETÖ'ye karşı son derece etkili sonuçlar alınmasını sağladığını belirten kaynaklar, FETÖ okullarını devralmanın dışında, örgütün hareket sahasını da önemli ölçüde kısıtladığı değerlendirmesi yaptı. Örgütün bulunduğu hemen her ülkede, karşısında Maarif Vakfı'nı bulduğunu, istediği gibi propaganda yapamadığını belirten kaynaklar, diplomatik görüşmelerde de "bir terör örgütü mü bir ülke mi" seçeneği sunulduğunu kaydetti. Örgütün Avrupa'da ve dünyanın her yerindeki faaliyetlerinin izlendiğini, o ülkelerin diplomatik olarak sürekli olarak uyarıldığı bildirildi.

GÜNCEL BİLGİ PAYLAŞIMI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR

FETÖ'nün STK ya da siyasi bir oluşum değil, bir terör örgütü olduğunun muhataplara anlatıldığını belirten kaynaklar, yalnızca Türkiye için bir tehdit olmadığı, örgütün faaliyet gösterdiği her ülke için potansiyel güvenlik zafiyeti oluşturduğunun delillerle sunulduğunu bildirdi. FETÖ'yle ilgili elde edilen tüm güncel bilgilerin, delillerin bu ülkelerle paylaşıldığını belirten kaynaklar, Türkiye'de  FETÖ'nün nasıl bir faaliyet yürüterek sistemin kılcal damarlarına kadar girebildiklerini yargı dosyalarıyla iletildiğini aktardı.

 



Türkiye, Almanya, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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