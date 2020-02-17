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Almanya'da polis şiddeti protesto edildi

Almanya'nın Wuppertal kentinde iki yıl önce polis kurşunuyla yaşamını yitiren Hamit Paksoy için protesto gösterisi düzenlendi.

17.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:43Almanya'da polis şiddeti protesto edildi
'nın Wuppertal kentinde iki yıl önce polis kurşunuyla yaşamını yitiren Hamit Paksoy için protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya'da iki yıl önce evine yapılan polis baskınında vurularak öldürülen Hamit Paksoy için gösteri düzenlendi. Wuppertal şehrinde İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen protesto gösterisine Paksoy'un eşi Agnes ile çocukları Altan ve Maviş Paksoy da katıldı.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği'nin organize ettiği gösteride konuşan Murat Güneş, "Hamit Paksoy evinde çocuklarının ve eşinin gözü önünde infaz edilmiştir. İki yıl geçti ama yüreğimizin acısı geçmedi" dedi. "Savunmasız, elinde silah bulunmayan bir kişiye silah sıkıldığında hiçbir Almandan ses yok" diyen Güneş, "Bu öksüz ve yetim kalan yavrularımızın hesabını kim verecek. Bir hiç uğruna iki yavrumuz öksüz kalmıştır. Nerede senin adaletin Almanya" şeklinde konuştu. Mahkemenin davayı kapattığına değinen Güneş, İnsan Hakları Mahkemesine gideceklerini söyledi.

Törende bir konuşma yapan Hamit Paksoy'un kızı Maviş Paksoy, mücadeleyi bırakmayacaklarını ve babasının haklarını savunacaklarını ifade etti.

Wuppertal'de 44 yaşındaki Hamit Paksoy 9 Şubat 2018 tarihinde evine yapılan polis baskınında vurularak öldürülmüştü. Evde eşi ve çocukları bulunduğu sırada 30 kişilik özel polis birimi tarafından yapılan baskında Paksoy'un silahsız olduğu anlaşılmıştı. - BERLİN

Almanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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