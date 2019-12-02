Almanya'da rahiplere evlenme izni çıkabilir

Almanya Piskoposlar Konseyi ve Alman Katolik Merkez Komitesi, son dönemlerde rahiplere yönelik artan cinsel istismar suçları sebebiyle, din görevlilerinin bekar olma şartını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Almanya Piskoposlar Konseyi ve Alman Katolik Merkez Komitesi tarafından yapılan görüşmelerde alınacak kararların Vatikan'ı bağlamayacağı, ancak Vatikan'ın tepkisini çekeceği düşünülüyor. Reform sürecinin yaklaşık 2 yıl kadar süreceği öngörülüyor.

BİRÇOK KONU MASAYA YATIRILACAK

Almanya'daki Katolik Kilisesi, gerçekleştirilecek toplantıda; kadın din görevlilerinin kilisedeki konumu, Katolik kilisesinin cinselliğe ve cinsel ahlaka bakışı, Kilise içerisindeki güç, eşcinselliğe bakış, rahibelerin kiliselerin başına atanması gibi hassas konuları da ele alacak.

64 SENEDE 3 BİN 677 İSTİSMAR

Almanya Piskoposlar Konseyi, Almanya Katolik Kilisesi'nde yaşanan cinsel istismara ilişkin geçen sezon bir rapor hazırlamıştı. Rapora göre, 1946 ile 2014 arasındaki 64 yıllık dönemde, Katolik 1.670 din adamı 3 bin 677 genç ve çocuğa cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismara uğrayanların yarısının, 13 yaş altında olduğu açıklandı.