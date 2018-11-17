Almanya'da Raylara Düşen Kişiyi Kurtarırken Ölen Genç Toprağa Verildi

Almanya
'nın Frankfurt
kentinde tren istasyonunda, raylara düşen kişiyi kurtarmak isterken trenin çarpması sonucu ölen 17 yaşındaki Mustafa Sözen
, memleketi Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde toprağa verildi.
Almanya'dan Nazilli'ye getirilen Sözen'in cenazesi, Koca Cami'de kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Baba Ejder ve anne Yasemin Sözen'in gözyaşı döktüğü cenaze törenine, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Frankfurt'ta laborantlığa yönelik meslek eğitimi gören Sözen, evine gitmek üzere tren beklediği sırada, bir kişinin rayların üzerine düştüğünü görmüş, kurtarma esnasında istasyona giren trenden kaçamayarak hayatını kaybetmişti.
Aydın,Frankfurt,Nazilli,Almanya
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:56