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Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler: "Alınan tedbirler etkili oluyor"

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin etkili olduğunu söyledi.

14.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:04
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler:
Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin etkili olduğunu söyledi.

Wieler, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, verilerin, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının bir süredir çok hızlı artmadığını gösterdiğini belirtti.

Tedbirlere uyan herkese teşekkür eden Wieler, "Bu, alınan tedbirler etkili oluyor anlamına geliyor. Bunlar iyi haberler." ifadesini kullandı.
Wieler, son haftalarda olduğu gibi kurallara uymaya devam edilmesi ve disiplinli davranılması çağrısında bulunarak "Evde kalabilen evde kalsın. Evden çıkan da diğer insanlara mesafesini korusun. Hijyen kurallarına da uyalım. Bunlar gelecekte de Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Yarısından fazlası iyileşti
Almanya'da vaka sayısının dün bir önceki güne göre 2 bin 82 artarak 125 bin 98'e, ölüm sayısının da 170 artarak 2 bin 969'a yükseldiğini ifade eden Wieler, 68 bin 100 kişinin de iyileştiğini ve böylelikle Kovid-19'a yakalananların yarısından fazlasının iyileştiğine dikkati çekti.
Wieler, bu sayıların geçen haftaya göre biraz az olduğunu, bunun da Paskalya döneminde daha az test yapılmasından ve bazı vakaların kendilerine bildirilmemesinden kaynaklandığını kaydetti.

Bundan dolayı vaka sayısının gerçekten düşüp düşmediğinin değerlendirilemeyeceğini belirten Wieler, geçen hafta yeni vaka sayısının 4 bin ila 5 bin arasında olduğunu anımsattı.
Huzurevlerinde vaka sayısı artıyor
Son günlerde Almanya'da ölü sayısının arttığına işaret eden Wieler, bunun sebebi olarak hastanelerin yanında yaşlı bakımevlerinde ve huzurevlerinde vaka sayısının artmasını gösterdi.
Wieler, gelecekte test kapasitesini daha da artıracaklarını, bunun Kovid-19 bulaşanları erkenden tespit etmek için bir anahtar olduğunu ifade etti.

Son verilere göre Almanya'da vaka sayısı 130 bin 72, ölü sayısı 3 bin 194 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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