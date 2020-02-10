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Almanya'da Sabine kasırgası nedeniyle birçok uçuş iptal edildi

Almanya genelinde etkili olan Sabine kasırgası nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi uçuşlarını iptal etti.

10.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:48Almanya'da Sabine kasırgası nedeniyle birçok uçuş iptal edildi
genelinde etkili olan Sabine kasırgası nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi uçuşlarını iptal etti.
Havalimanı'nı işleten Fraport'tan yapılan açıklamada, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için bugün planlanan 140 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, ve Hamburg havalimanlarında dün 350'den fazla uçuş iptal edilmişti.
Alman hava yolu firması Lufthansa da Münih'teki havalimanında bugün planlanan karşılıklı uçuşların öğleye kadar askıya alındığını duyurdu.
Kasırganın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların, uçuşlarıyla ilgili bilgileri internet sitesi üzerinden alabileceğini belirtti.
Almanya'da etkili olmaya başlayan Sabine kasırgası demir yolu ulaşımında aksaklıklara neden olurken, Alman Meteoroloji Dairesi, etkisinin artması beklenen Sabine kasırgasına karşı vatandaşları uyardı.

Frankfurt, Almanya, Münih, Güncel

Kaynak: AA

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