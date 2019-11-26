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Almanya'da saldırıya uğrayan Türk kadın, suç duyurusunda bulundu

Almanya'nın Hannover kentinde geçen hafta bir tramvay durağında saldırıya uğrayan 65 yaşındaki Şengül S. adlı Türk, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

26.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:48Almanya'da saldırıya uğrayan Türk kadın, suç duyurusunda bulundu
'nın kentinde geçen hafta bir tramvay durağında saldırıya uğrayan 65 yaşındaki Şengül S. adlı Türk, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şengül S.'nin avukatı Penbe Güldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin saldırgan hakkında adam yaralama, halkı kışkırtma ve hakaretten suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Saldırganın "Hauptbahnhof" tramvay durağında müvekkiline sırt çantasıyla sert şekilde vurduğunu ve "Pis Türk" şeklinde bağırarak hakaret ettiğini belirten Güldoğan, müvekkilinin fiziksel saldırıya uğradığını ve yabancı düşmanı sözlerle tahkir edildiğini vurguladı.

Güldoğan, müvekkilinin olaydan sonra şok geçirdiğini, göğsünden, sağ kolundan ve dizinden yaralandığını anlatarak, Şengül S.'ye geçici bir süre iş göremezlik raporu verildiğini kaydetti.
Hannover polisi, Kurt-Schumacher Caddesi'ndeki "Hauptbahnhof" tramvay durağında 65 yaşındaki Türk kadının 36 yaşındaki bir Çekya vatandaşı tarafından itilerek yere düşürüldüğünü, olaydan sonra saldırganın kimliğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Hannover, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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