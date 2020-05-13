Almanya'da salgının getirdiği seyahat kısıtlamasından etkilenen turizmciler protesto...

Almanya'da salgının getirdiği seyahat kısıtlamasından etkilenen turizmciler protesto düzenlediİskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) - Koronavirüsün getirdiği seyahat yasağından etkilenen yaklaşık 11 bin turizm acentesi temsilcileri, Almanya'nın 50 kentinde protesto düzenledi.

13.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:31
Almanya'da salgının getirdiği seyahat kısıtlamasından etkilenen turizmciler protesto düzenledi
İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) - Koronavirüsün getirdiği seyahat yasağından etkilenen yaklaşık 11 bin turizm acentesi temsilcileri, Almanya'nın 50 kentinde protesto düzenledi.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının getirdiği seyahat kısıtlaması turizmcilerin ayağa kaldırdı. Almanya'nın Köln kentinde bulunan Dom Katedrali önünde turzim acentliği yapan 11 bin kişi gösteri düzenledi. Katedralin önüne toplanan acente yetkilileri, turizm kataloglarıyla imdat çağrısı anlamına gelen (SOS) yazarak flas edeceklerine dikkat çekti. Köln'de 20 yıldır çalışan seyahat şirketi sahibi Vahit Çakıroğlu, mart ortasında dükkanı kapattıklarını ve yeni gelen haberlere göre haziran ortasına kadar seyahat yasağı getirildiğini bildirdi.
ÜÇ AY TURİZM ACENTAMIZ KAPALI
Çakıroğlu sektörün salgından etkilendiğini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi 'Büromuz üç aydır kapalı. Toplam altı kişi beraber çalışıyoruz. Kiramız tabii ki yüksek. Devletten bir seferlik yardım aldık. Seyahat sektörünün geleceği şu an için maalesef hiç iyi gözükmüyor. 2020 yılı için bütün turizmciler, ümitlerini kaybetti. Geçtiğimiz hafta 30 şehirde sektör temsilcileri bir protesto yaptık. Bununla ilgili bugün yaklaşık Almanya'nın 50 şehrinde protesto için meydanlardayız' dedi.
PANDEMİ EN ÇOK BİZLERİ ETKİLEDİ
Çakıroğlu 'Bu pandemi en çok bizim sektörü etkilemiş durumda. 16 Mart'tan beri Almanya genelinde seyahat yasağı var. Dolayısıyla biletlerini almış yolcular uçamadılar. Şimdi tabi her müşteri parasını geri almak istiyor. Ama seyahat acentesinin bu talepleri karşılamasının imkanı yok. Uçak Şirketleri ve tur operatörleri henüz geri ödeme yapmadılar. Almanya'daki tur operatörleri müşterilere uygun bonus vermek istiyorlar, bu aynı zamanda devlet garantili olacak. Bir yıl geçerli olacak. Müşteri bunu bir yıl içerisinde kullanmazsa parasını da geri alma hakkı olacak. Diğer uçak şirketleri de uçuşların tekrar başlamasından iki ay sonra bilet alanlara haklarını kullanabileceklerini bildirdi. Bu konuda müşterilerin çoğu anlayışlı davranmasına rağmen, bazı insanlar maalesef çok aceleci davranıyor. Turizm şirketlerinin bu ödemeleri tur operatörlerinden geri almadan müşterilere geri ödeme şansı yok. Bu konuda anlayış ve sabır göstermeleri lazım. Ama acenteler iflasın eşiğinde' ifadelerini kullandı.
FİNANSAL DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR
TUI Seyahat Merkezi ve Dresdner Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu'ndan Thomas Oczadly, dün Alman basınına verdiği demeçte Derhal finansal yardıma ihtiyacımız var, geçim kaynaklarımızın güvence altına alınması gerekiyor, birçok seyahat acentesi ve tur operatörü, otobüs şirketi ve tur rehberi, sağlanmazsa iflas edecek? demişti. Öte yandan Tüm Almanya genelinde yapılacak eylemler çerçevesinde bu gün Berlin'de 50 otobüs 50 acente ile Brandenburg kapısında gösteri yapılacak. Almanya’da salgının getirdiği seyahat kısıtlamasından etkilenen turizmciler protesto...

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, DHA, Güncel, Haber

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