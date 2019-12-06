Haberler » Güncel » Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı - Haber

Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı

Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve sermaye malları üretiminin zayıf kalmasının etkisiyle ekim ayında bir önceki aya göre hafif artış beklentisine karşın yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

06.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:08Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı
Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve sermaye malları üretiminin zayıf kalmasının etkisiyle ekim ayında bir önceki aya göre hafif artış beklentisine karşın yüzde 1,7 düşüş gösterdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 azalış kaydetti. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,1 artması yönündeydi.
Sanayi üretimi, Ekim 2018'e göre ise yüzde 5,3'lik daralma yaşadı.
Veriler, ülkede ekimde önceki aya kıyasla, enerji ve inşaat hariç, sanayi üretiminin yüzde 1,7 azaldığını ortaya koydu.
Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi yüzde 1, tüketim malları üretimi ise yüzde 0,3 arttı
Sermaye malı üretimi yüzde 4,4 azalırken sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış, inşaatta da yüzde 2,8 düşüş görüldü.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10 Başsavcı Güre'den hukuk öğrencilerine: Kendinizi zora alıştırın - Haber
13:10 Bahçesaray'ın satranç taşı ustası Ali Yaba - Haber
13:10 İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Haber
13:10 Kayseri'de fetö şüphelisi 3 kişi adliyede - Haber
13:10 Isparta azmiyle tüm engelleri yıktı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 13:11:06