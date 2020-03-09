Almanya'da sanayi üretimi ocakta beklentilerin üstünde arttı
Almanya'da sanayi üretimi, ara malı ve sermaye malları üretiminin yüksek kalmasının etkisiyle ocakta beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3 artış kaydetti.
09.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:06
Almanya 'da sanayi üretimi, ara malı ve sermaye malları üretiminin yüksek kalmasının etkisiyle ocakta beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3 artış kaydetti.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 arttı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 1,7 artması yönündeydi.
Sanayi üretimi, Ocak 2019'a göre ise yüzde 3,8 düşüş beklentisine karşın 1,3'lük daralma kaydetti.
Daha önce aylık yüzde 3,5 düşüş olarak açıklanan Aralık 2019 verisi de yüzde 2,2 düşüş olarak revize edildi.
Veriler, ocakta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,9 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,1 ve ara malı üretimi yüzde 5,1 arttı. Tüketim malları üretimi sabit kalırken, sanayi dışında, inşaatta bir önceki aya göre yüzde 4,7 artış ve enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 0,2 düşüş kaydedildi.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminin son birkaç ayda istikrar kazandığı belirtilerek, "Gelen siparişlerin ve iş ortamının son zamanlarda daha olumlu gelişmesine rağmen, koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan yeni riskler nedeniyle imalat sanayiine yönelik görünüm belirsizliğini koruyor." denildi.
Bakanlığın açıklamasında, aralık-ocakta ekim-kasıma göre sanayi üretiminin yüzde 0,1 düştüğü bildirilerek, aynı dönemde inşaat üretiminde yüzde 0,7 artış olduğu kaydedildi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 arttı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 1,7 artması yönündeydi.
Sanayi üretimi, Ocak 2019'a göre ise yüzde 3,8 düşüş beklentisine karşın 1,3'lük daralma kaydetti.
Daha önce aylık yüzde 3,5 düşüş olarak açıklanan Aralık 2019 verisi de yüzde 2,2 düşüş olarak revize edildi.
Veriler, ocakta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,9 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,1 ve ara malı üretimi yüzde 5,1 arttı. Tüketim malları üretimi sabit kalırken, sanayi dışında, inşaatta bir önceki aya göre yüzde 4,7 artış ve enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 0,2 düşüş kaydedildi.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminin son birkaç ayda istikrar kazandığı belirtilerek, "Gelen siparişlerin ve iş ortamının son zamanlarda daha olumlu gelişmesine rağmen, koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan yeni riskler nedeniyle imalat sanayiine yönelik görünüm belirsizliğini koruyor." denildi.
Bakanlığın açıklamasında, aralık-ocakta ekim-kasıma göre sanayi üretiminin yüzde 0,1 düştüğü bildirilerek, aynı dönemde inşaat üretiminde yüzde 0,7 artış olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Almanya'da sanayi üretimi ocakta beklentilerin üstünde arttı
Manşet
Haberler
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı