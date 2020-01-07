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Almanya'da seyir halindeki otobüs alev aldı

Almanya'da seyir halindeki otobüs alev aldı.

07.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:15 Almanya'da seyir halindeki otobüs alev aldı
'da seyir halindeki otobüs alev aldı. Küle dönen otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Hagen kentinde akşam saatlerinde içerisinde yolcu bulunan bir otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Otobüs şoförü ve yolcuların kendilerini yanan otobüsten dışarı attığı belirtildi. Yolcuların itfaiyeyi aramasının ardından yangın söndürüldü. Otobüs şoförü ve yolcular olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı.
Otobüsteki yangının teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
(İHA)

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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