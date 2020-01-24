Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü

Almanya 'nın Nürnberg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganın polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nürnberg'in batısındaki 5 bin 300 nüfuslu Rot am See kasabasında kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açtı. Saldırganın polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Yerel medya olayda 6 kişinin öldüğünü duyururken, polis 'çok sayıda yaralı var, ölenler de olabilir' açıklamasıyla yetindi.