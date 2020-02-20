Haberler » Güncel » Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü - Haber

Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü

ALMANYA'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı.

20.02.2020 05:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 05:22Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü

ALMANYA'nın Eyaleti'ne bağlı ve kenti yakınlarındaki kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, yerel saat ile 22.00 sıralarında Hanau kasabasında iki ayrı kafe, otomobille gelen bir grup tarafından silahla tarandı. İlk saldırıyı Hanau merkezindeki kafeye gerçekleştiren saldırganlar ardından, Kesselstadt semtinde başka bir kafeyi taradı. İki saldırıda toplam 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olayın ardından saldırıların yaşandığı yere, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların ambulans ve helikopterle hastanelere ulaştırıldığı belirtildi. Olayda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edilirken, saldırının bir terör olayı olup olmadığı da araştırılıyor.

Öte yandan, Hanau kasabası Türklerin yoğun şekilde yaşadığı yer olarak biliniyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken sosyal medyadan bir çok Türk, ölenlerin arasında 3 Türkün olduğunu ileri sürdü.



Frankfurt, Hessen, Hanau, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  20 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
20.02.2020 05:35:45