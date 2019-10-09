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Almanya'da sinagog yakınında silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

09.10.2019 14:29Almanya'da sinagog yakınında silahlı saldırı: 2 ölü
Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagog yakınlarında bir saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi. Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi. Polis operasyonun devam ettiğini açıkladı.

Sinagog'un yanında bulunan bir Yahudi mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi. - BERLİN

Almanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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