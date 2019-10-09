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Almanya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü (2)

Almanya'da bir sinagogun yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

09.10.2019 16:27Almanya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü (2)

Almanya'da bir sinagogun yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Halle kentindeki sinagog yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından verilen yeni bilgilere göre, olay sinagogda değil, sinagogun bulunduğu yolda gerçekleşti. Saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğer saldırganların olay yerinden araçla kaçtıkları duyuruldu. Sinagogun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, saldırganlardan birinin kamuflaj giydiği açıklandı.



Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

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