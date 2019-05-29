Almanya'da Solingen katliamının 26'ncı yılı anılıyor

Almanya'nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te, Genç ailesinin kundaklanan evinde beş aile ferdinin hayatını kaybettiği ırkçı katliamın 26'ncı yıldönümü, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) tarafından anıldı.

Kuzey Ren Vestfalya (KRM) eyaletindeki Solingen Faciası'nın 26'ncı yıldönümü anma töreni kundaklanan Untere Werner Straße 81 adresindeki evin önünde yapıldı. ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Saime Genç, Hülya Genç, Gülistan Öztürk, Hatice Genç ve Gürsün İnce'nin hayatlarını kaybettikleri ve on yedi yurttaşımızın yaralandığı kundaklamanın yapıldığı evin önüne yapılan anma taşına çiçek bıraktı ve dua okudu. Arından, medya mensuplarına açıklamalar yaptı.

"TEK 'SUÇLARI' ALMAN OLMAMAKTI"

Yıldırım, "Bugün, Genç Ailesi'ne mensup beş Türk'ün 29 Mayıs 1993 tarihinde yabancı düşmanı-ırkçı Almanlar tarafından Solingen'de, kendi evlerinde kundaklanarak katledilişinin 26'ncı ölüm yıldönümü… Onlar, bu ülkenin sosyal, siyasi ve de hukuki düzenine karşı hiçbir suç işlemediler. Katillerin gözünde onların tek 'suçları' Alman olmamaktı. Bunca acı tecrübeye rağmen ders alınmış olsaydı şayet, 'Solingen Faciası' üzerine yenileri yaşanmayabilirdi. Solingen sonrası Almanya Türkleri, 8'i Türk toplam 10 kişiyi kurşunlayarak öldürenlerin, NSU adlı Neo-Nazi Yeraltı Terör Örgütü olduğunu öğrenince, yeni acılar ve endişelerle sarsıldı. 'Döner Cinayetleri' olarak kamuoyuna lanse edilen, bilahare bir tesadüf eseri ortaya çıkan 'Neonazi Seri Cinayetleri'nin, özellikle Türk göçmenlere karşı planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş katliamlar olması, Almanya'daki Türk düşmanlığının korkunçluğunu gözler önüne serdi. 'Neonazi Seri Cinayetleri' davası sonuçlanır sonuçlanmaz, bu dosya, Federal Meclis'te tüm siyasi partilerin desteğiyle 120 yıl açılmamak üzere koruma altına alındı" dedi.

"SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Yıldırım, ırkçı saldırılara dair yaptığı açıklamasında, "O günden bugüne özellikle Türk, Müslüman veya farklı kültürlere mensup azınlıklara karşı sözlü, yazılı ve fiili saldırılar artarak devam ediyor. Dernekler, iş yerleri ve ibadethaneler camilere saldırılar sürüyor. 29 Mayıs 1993 tarihi, Genç Ailesi'nden beş masum insanın yakılarak öldürülmesinin yıldönümü olduğu kadar, kendinden olmayanlara tahammülsüzlüğün, yeniden hortlayan ırkçılığın da hafızalarda yer ettiği bir gündür. İşte böylesi facianın bugün itibariyle 26'ncı yılını, bir daha benzeri olayların tekerrür etmemesi ümidiyle anıyoruz.

Almanya'daki sosyal barışa ve çok kültürlü hayata hizmet etmeyi kendine gaye edinmiş ATİB olarak, Solingen'de ve diğer ırkçı saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, bir daha Solingen'lerin yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"HER SALDIRIDA SOLINGEN ACIMIZ TAZELENİYOR"

Katliam yerindeki anmadan sonra ekibiyle Genç Ailesi'nin evlerine geçerek, Kamil Genç'e tekrar başsağlığı dileyen Durmuş Yıldırım, "Daha sonraki yaşananlara baktığımızda Solingen'den ders alınmadı. Her saldırıda Solingen acımız tazeleniyor" dedi.

29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen kentinde Neo-Naziler tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Hatice Genç (19), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ile Gülsün İnce (28) ve Türkiye'den misafir gelen akrabaları 12 yaşındaki Gülistan Öztürk için bu akşam Solingen'de anma etkinlikleri devam edecek.

Kundaklanan evin biraz ilerisinde, duyarlı yurttaşlar ve Solingen Gençlik Atölyesi'nin kurulmasını sağladıkları ırkçılığı protesto eden, iki insan figürünün bir gamalı haçı çekerek parçaladıkları anıtın bulunduğu okulda, ırkçılığı protesto eden ırkçılıkla mücadele eden kurum, dernek veya şahıslara verilen Gümüş Ayakkabı Medeni Cesaret Ödülü töreni yapılacak.

Mildred Scheel Berufskolleg ve Irkçılık Anıtı önünde gerçekleşecek olan bu tören yerel saatle saat 18: 00'de başlayacak. Bu ödül takdimini takiben anıtın önüne geçilerek saygı duruşu yapılacak, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.

Kundaklanan Untere Wernerstr. 81 adresindeki düzenlenecek anma töreninin ise Solingen Belediyesi tarafından yine yerel saate göre 20: 00'ye doğru başlayacağı belirtildi. Söz konusu törene, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ile birlikte Köln Başkonsolosu B. Ceyhun Erciyes'in de katılacağı, buradaki anmadan sonra Solingen DİTİB Merkez Camiinde verilecek iftara geçileceği açıklandı.

Kaynak: DHA