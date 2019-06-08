Almanya'da Sosyal Demokratlar genel başkan arıyor

Almanya 'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), hafta başında tüm parti görevlerinden istifa eden Andrea Nahles'e halef ararken, parti içinden isimlerde gündeme gelmeye başladı.Partisinin eski meclis grubu başkanlarından Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann'ın Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil'in partisi içinde bulunduğu durumdan çekip çıkarabilecek simalar olduğunu açıkladığı belirtildi.Oppermann'ın Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik kolları Başkanı (JUSO) Kevin Kühnert'in (29) tecrübe ve yaşı dikkate alındığında on yıl gibi bir zaman sonra SPD Genel Başkanlığına hazır olabileceğini belirttiği kaydedilen haberde, diğer üç isimle ilgili tespitlerine yer verildi.Haberde, partinin eski genel başkanlarından Sigmar Gabriel 'i kastederek, aynı eyaletten olan Hubertus Heil (46) ve Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil (60) için, "Almanya yakın geçmişte Aşağı Saksonya'dan bir Sosyal Demokrat Başbakan ile iyi iş çıkardı. Aynı başarı bu iki isimden biri ile tekrar mümkün" diyen Oppermann'ın Federal Aile Bakanı Franziska Giffey (41) için de "Bu kabinedeki en güçlü bakanlardan biri. Onun bu özelliği ve çalışmaları toplum tarafından iyi anlaşıyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İSTİFA SONRASI GENEL BAŞKAN ARAYIŞI

Andera Nahles'in 13 ay yaptığı liderlikten, Mayıs'ın son haftasında yapılan Avrupa Parlamentosu ve Berlin eyalet seçimlerinde partisinin tarihinde en az oyu alarak Almanya'da Yeşiller partisinin altına düştü. Bunun sonucunda partisinin üçüncü parti haline gelmesinden dolayı Nahles'e parti içi eleştiriler başlamıştı. Seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenip partisinin genel başkanlığı ve meclis grup başkanlığından istifa etmesiyle Alman Sosyal Demokratlar genel başkan aramaya başlamıştı.

Lidersiz kalan Sosyal Demokrat Parti'de genel başkanlık, Manuela Schwesig, Malu Dreyer ve Thorsten Schäfer-Gümbel'den oluşan üçlü tarafından geçici olarak yürütülürken, SPD Meclis grup başkanlığını da yine geçici olarak partinin en yaşlı milletvekili Rolf Müntzenich yapıyor.

Kaynak: DHA

- Ceylan