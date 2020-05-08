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Almanya'da 'sosyal mesafeli' Zafer Günü töreni

Almanya'da 'sosyal mesafeli' Zafer Günü töreniAlmanya, (DHA)- Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, tüm Avrupa'da kutlanan ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini simgeleyen Avrupa Zafer Günü kapsamında Berlin'deki Neue Wache anıtına çelenk bıraktı.

08.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:31
Almanya'da 'sosyal mesafeli' Zafer Günü töreni
Almanya, (DHA)- Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, tüm Avrupa'da kutlanan ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini simgeleyen Avrupa Zafer Günü kapsamında Berlin'deki Neue Wache anıtına çelenk bıraktı. Merkel'in, Steinmeier'in ve diğer yetkililerin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Nazi Almanya'sının yenilmesi ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi nedeniyle Avrupa'da kutlanan Zafer Günü'nün 75'inci yıl dönümü kapsamında, başkent Berlin'de bulunan Neue Wache anıtına çelenk bıraktı. Tören sırasında, çelenk bırakan Merkel'in, Steinmeier'in ve diğer yetkilerin sosyal mesafeye dikkat etmeleri dikkat çekti. Söz konusu anıtın, 'Savaş ve Diktatörlük Kurbanları Anıtı' olarak bildiği ifade edildi. 8 Mayıs tüm Avrupa'da resmi tatil olarak kabul ediliyor. Almanya’da ’sosyal mesafeli’ Zafer Günü töreni

Kaynak: DHA

Etiketler: Frank Walter Steinmeier, Angela Merkel, Almanya, Avrupa, Güncel, Haber

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