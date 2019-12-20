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Almanya'da sözde kadın hakları savunucusu Seyran Ateş genelev sahibinden borç almış

Almanya'da "İbni Rüşd" adlı sözde bir liberal cami kuran ve tepkileri üzerine çeken Seyran Ateş'in, "Artemis" adlı genelev patronu Hakkı Şimşek'ten borç aldığı iddia edildi.

20.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:18 Almanya'da sözde kadın hakları savunucusu Seyran Ateş genelev sahibinden borç almış
'da "İbni Rüşd" adlı sözde bir liberal cami kuran ve tepkileri üzerine çeken Seyran Ateş'in, "Artemis" adlı genelev patronu Hakkı Şimşek'ten borç aldığı iddia edildi.
Almanya'nın saygın ve ciddi gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'ta yer alan haberde, kadın hakları savunucusu olarak tanınan Ateş ile Hakkı Şimşek arasındaki e-posta yazışmalarından yola çıkarak söz konusu iddianın haberleştirildiği ifade edildi.
Alman medyasında Ateş'in ahlaki duruşunun çokça eleştirilmesi üzerine Tagesspiegel gazetesine açıklama yapan Ateş, genelev patronu Hakkı Şimşek'ten borç aldığını doğrulayarak, "ticari ilişki içinde olduğu" yönündeki iddiayı reddetti.
SZ'nin haberinde, Seyran Ateş'in Artemis hakkında konuşmasının dikkati çektiği ve hatta Artemis'in sahibine film çevrilmesi teklifi dahi yaptığı vurgulandı.
Ateş, geçmiş yıllarda "Emma" adlı derginin, genelevlerin kadın ve erkeklerin onurunu zedelediğini belirttiği kampanyaya imzasını koyarak genelevlere karşı olduğunu ifade etmişti.
Önceki yıllarda hayat kadınlığını "modern kölelik" olarak nitelendiren Seyran Ateş'in geçen yıl Frankfurt Allgemeine Zeitung'a Berlin'deki Artemis adlı genelevi ise övmesi dikkati çekmişti.
Ateş, o röportajında "hayat kadınlığı yapılacaksa Artemis'teki kadar temiz ve adil olmalı" ifadesini kullanmış ve orada çalışan hayat kadınlarıyla görüştüğünü belirtmişti.
Seyran Ateş'in Berlin'in Moabit semtindeki bir Protestan kilisesinin içinde ayrılan bir mekanda açtığı sözde camide, kadınlar ve erkekler birlikte ibadet ediyor, Ateş burada vaaz verip imamlık yapıyor.
Ateş, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gibi dini kurumlara olan eleştirileri ile Alman medyasında gündem oluyor.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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