Almanya'da Su Seviyesi Düştü, Feribot Seferleri Durdu

Almanya
'nın Kuzey- Ren Vestfalya
Eyaleti'nde Ren Nehri
'ndeki su seviyesinin düşmesi sonucu feribot seferleri iptal edildi.
Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti'nden geçen Ren Nehrinin su seviyesi düşünce feribot seferleri durdu. Ren Nehri'nin Leverkusen-Hitdorf ve Köln-Langel arasında su seviyesinin düşmesi sonucu seferler yapılamıyor.
Öte yandan, Köln'de su seviyesinin 82 santimetreye kadar düştüğü belirtildi. Yaz ayı boyunca nehirde su seviyesinin düşük olması nedeniyle seferler aşamalı olarak yapılıyordu. Ren Nehri'nde son yılların en düşük su seviyesi görüldü. - DUSSELDORF
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