Almanya'da Şubatta İşsiz Sayısı Azaldı

Kaynak: AA

Almanya'da işsiz sayısı, şubatta beklentilerin üzerinde, 33 bin düşerken, işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5'te kaldı.Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, şubat ayında normalde daha az gerilemesi beklenen işsiz sayısı 33 binlik azalış kaydetti.Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı şubatta değişmeyerek yüzde 5,3'te kalırken, işsiz sayısı 2 milyon 373 bin olarak ölçüldü.Mevsimsellikten arındırılmış olarak işsiz sayısı 21 bin kişi azalırken, toplam işsiz sayısı da 2 milyon 236 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5'te kaldı.BA'ye göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da şubatta işsiz sayısı bir önceki yıla göre 173 bin kişi azaldı.Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomideki yavaşlamaya rağmen, işgücü piyasası güçlü kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre Almanya'da toplam istihdam, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 44 milyon 726 bin kişiye yükseldi. Ülkede, geçen yılın ocak ayına göre, istihdama katılan kişi sayısı da 483 bin arttı.