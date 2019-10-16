Haberler » Güncel » Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Almanya Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı.

16.10.2019 15:24Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı
Terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Almanya Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı.
Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını basarak, ellerindeki pankartları açan terör örgütü yandaşları, sözde basın bildirisini de okudu.
İzinsiz gerçekleşen eylem için çağrılan Alman polisinin ise terör örgütü yandaşlarına müdahale etmek yerine, sadece izlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Eylemin ardından polis, kimlik kontrolü için eylemcileri geçici olarak gözaltına aldı.
Daha önce aynı eylemlerden dolayı güvenlik önlemleri artırılan binaya terör örgütü yandaşlarının nasıl girdiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Barış Pınarı Harekatı, Almanya, YPG, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Öğrencilerden Mehmetçik'e destek
16:05 Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı
16:05 GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI
16:05 AYN EL ARAB BÖLGESİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
16:04 Şanlıurfa'da tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
16:04 Şanlıurfa ayn el arab bölgesinden dumanlar yükseldi
15:59 Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
16.10.2019 16:07:04