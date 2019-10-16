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Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Almanya Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı.

16.10.2019 21:41
Terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Almanya Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı.
Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını basarak, ellerindeki pankartları açan terör örgütü yandaşları, sözde basın bildirisini de okudu.
İzinsiz gerçekleşen eylem için çağrılan Alman polisinin ise terör örgütü yandaşlarına müdahale etmek yerine, sadece izlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Eylemin ardından polis, kimlik kontrolü için eylemcileri geçici olarak gözaltına aldı.
Daha önce aynı eylemlerden dolayı güvenlik önlemleri artırılan binaya terör örgütü yandaşlarının nasıl girdiği konusunda bir açıklama yapılmadı.
Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Barış Pınarı Harekatı, Almanya, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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